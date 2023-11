British Airways contro la burocrazia dei voli in coincidenza

Uno 'svantaggio competitivo' per i voli in coincidenza sul Regno Unito. Questa l'accusa mossa da British Airways in relazione alle nuove norme sui collegamenti aerei nella Gran Bretagna. La compagnia punta il dito contro il meccanismo dell'Eta, l'autorizzazione elettronica la viaggio, scattata dopo la Brexit. L'Eta infatti è necessario non solo per chi arriva in Uk, ma anche per chi vi transita con un volo in coincidenza.

Come riporta travelmole.com i passeggeri in transito esenti da visto devono pagare una tassa di 10 sterline e attendere 3 giorni per la conferma. Chiaramente uno svantaggio per una compagnia come British Airways che vede una fetta di business importante inerente proprio i voli in coincidenza: come affermato dallo stesso vettore il 40% del suo traffico su Heathrow è legato proprio a questa tipologia di collegamenti.