IOBUS chiude un anno in crescita: 350mila i pax trasportati

Sono stati 350mila i passeggeri trasportati nel corso del 2023 da IOBUS, la compagnia di tour cittadini a bordo di open bus che ha debuttato 18 mesi fa e che opera a Roma, Milano, Matera e La Spezia.

“Si tratta di un risultato lusinghiero – commenta il presidente di IOBUS, Giuseppe Cilia – che premia uno staff che fin dall’inizio ha creduto in questa nuova avventura e che attesta la validità del nostro prodotto. Ed è anche il riconoscimento tangibile di un modello di collaborazioni con operatori locali come Milan Open Tour, conoscitore dell’incoming lombardo, la SAT di Viaggi Capa ed Aloschi Bros, storici operatori, impegnati nello sviluppo turistico di La Spezia, Porto Venere e Lerici, e come l’operatore incoming Martulli Viaggi di Matera.”



I risultati sono stati raggiunti anche grazie all’innovazione introdotta nei servizi ai turisti. “Ci siamo avvalsi di partner come il Gruppo Vox che ha sviluppato la ‘POPGuide’, una guida digitale in 8 lingue con oltre 100 punti di interesse, fruibile da smartphone e personalizzabile, che ha consentito a tutti i possessori del biglietto IOBUS di esplorare Roma sia a bordo dei bus che attraverso percorsi tematici a piedi per le vie pedonali del centro storico, selezionabili dai visitatori in base alle loro preferenze” spiega Fabiola Cilia, general manager.



Inoltre, IOBUS ha allestito una guida appositamente studiata per i bambini, con testimonial storici con Giulio Cesare e la Dea Venere e offre supporti con indicazioni stradali per le attrazioni, un carnet di itinerari tematici per i ‘walking tours’ con contenuti d’alto profilo e una automazione di tutte le vendite di biglietteria grazie alla collaborazione con Intent.