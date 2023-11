Wizz Air, record estivo: trasportati oltre 33 milioni di passeggeri

Per Wizz Air si tratta di un record. Il vettore ha chiuso la stagione estiva, tra aprile e settembre 2023, con un totale di oltre 33 milioni di passeggeri, a più 24% rispetto all’estate prima, con un tasso di prenotazioni dei voli del 99,32% a settembre.

Tra le destinazioni più gettonate dai clienti italiani quest'estate figurano l'Albania e l'Egitto, ma anche mete inusuali come l’Armenia. Intanto il vettore ha già annunciato la programmazione per il 2024 che include voli nazionali e internazionali da Roma, Milano, Catania, Venezia e Napoli.



Il ventaglio di nuove rotte comprende quelle da Roma a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen, oltre ai voli da Milano a Parigi e Tenerife. “Crediamo nel rendere i viaggi accessibili - commenta Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air - e siamo lieti di offrire una varietà di opzioni per le vacanze estive. Con l'annuncio della programmazione per il 2024 i passeggeri possono pianificare il prossimo anno con largo anticipo”.