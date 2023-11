Wizz Air torna con #LetsGetLost per l'Italia in edizione speciale

Un volo Wizz Air, in partenza da Milano il 17 novembre, ospiterà a bordo i passeggeri più avventurosi per un viaggio di un giorno verso una destinazione sconosciuta, e non mancheranno sorprese per rendere il tutto ancora più elettrizzante. Solo una volta atterrati, i passeggeri capiranno dove sono stati “wizzati”.

È questo #LetsGetLost, l’iniziativa di Wizz Air di voli a sorpresa che torna dopo la prima edizione tenutasi in Italia a marzo, con una nuova proposta della durata di una giorno.



A marzo, invece, i passeggeri che avevano partecipato, erano partiti dal Marco Polo di Venezia senza sapere dove sarebbero atterrati. Solo una volta giunti a destinazione, i vincitori hanno scoperto di essere arrivati a Riyadh, in Arabia Saudita, prima tappa della loro emozionante avventura organizzata da Wizz Air in collaborazione con l'Ente del Turismo dell'Arabia Saudita.



"Dopo il grande successo di marzo, abbiamo deciso di offrire nuovamente questa straordinaria esperienza ai nostri clienti italiani - dice Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air -. Le testimonianze dei passeggeri entusiasti sono ciò che ci ha reso più orgogliosi e siamo ansiosi di vedere quali saranno le reazioni questa volta. Noi di Wizz crediamo che ogni viaggio, ogni incontro e ogni esperienza lascino il segno e contribuiscano a definirci come persone. In qualità di compagnia aerea con uno dei network di destinazioni più unici d'Europa, siamo felici di accompagnare ogni giorno i nostri passeggeri in viaggi che lascino nuovi ricordi e diano vita a momenti indimenticabili".



Per partecipare e avere la possibilità di unirsi alla nuova avventura, gli utenti devono postare una foto su Instagram entro il 12 novembre, spiegando cosa significhi essere italiani, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #WizzAirLetsGetLost. I concorrenti devono avere un profilo pubblico e devono essere residenti in Italia.