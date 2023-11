Anche la Sicilia entra nella rete dei voli diretti tra Italia e Stati Uniti. Dopo gli annunci di Delta e American in merito all’aggiunta di nuovi collegamenti da Napoli dopo la positiva esperienza di United, Neos approda sul Falcone e Borsellino, dove aveva avviato da qualche settimane le trattative per lanciare una novità assoluta per il lungo raggio dalla Penisola.

Nessuna comunicazione ufficiale al momento, ma sul portale della compagnia aerea del gruppo Alpitour attualmente è prenotabile il collegamento che prenderebbe il via dall’inizio di giugno con due frequenze alla settimana, con partenze dalla Sicilia la domenica e il martedì. Un gioco d’anticipo rispetto ai desiderata delle major Usa che ultimamente avevano espresso il desiderio di espandere il loro raggio d’azione anche sulla Sicilia dopo Napoli.