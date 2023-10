Non si arrestano le operazioni di recruiting di Neos, che ha indetto un nuovo open day per il prossimo 30 ottobre al nuovo Operations & Training Center dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Questa volta la ricerca si concentrerà sugli assistenti di volo, anche non certificati e senza limiti di età, per le basi di Verona e Mxp. “L’intero iter selettivo – spiega il vettore del Gruppo Alpitour - e il successivo addestramento dei candidati selezionati si terrà sempre nel centro addestramento Neos che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I vari corsi prenderanno il via da gennaio 2024”.



Per la candidatura sarà necessario compilare il form presente nella sezione ‘Lavora con Noi’ del sito della compagnia e presentarsi il giorno del recruiting tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 17. “All’appuntamento sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo – conclude la nota -. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative”.