Cathay Pacific insieme a Hong Kong Tourist Board in fiera a Rimini

Lancio del nuovo premium travel lifestyle brand, incremento della flotta e ampliamento dei servizi di dining a bordo. Saranno questi i focus della partecipazione di Cathay Pacific a TTG Travel Experience di Rimini dall’11 al 13 ottobre. Una presenza congiunta con Hong Kong Tourism Board a conferma dell’importanza del Paese come principale hub finanziario e turistico dell'Asia nonché crocevia per raggiungere le altre destinazioni del network di Cathay Pacific.

Per quanto riguarda il premium travel lifestyle brand, questo comprende, oltre ai voli, anche diversi elementi complementari, ovvero vacanze, shopping, ristorazione, benessere e pagamenti, in cui le Asia Miles sono la valuta da guadagnare e utilizzare per questi pilastri.



Per il tema flotta, invece, è di pochi giorni l’annuncio da parte del Gruppo Cathay dell’ordine ad Airbus per 32 aerei della famiglia degli A320 che interesseranno sia Cathay Pacific sia HK Express.