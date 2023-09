Nasce il premium travel lifestyle brand Cathay: ecco i dettagli

Evoluzione del marchio Cathay Pacific: il vettore di Hong Kong compie un passo avanti e lancia un premium travel lifestyle brand che, oltre ai voli, comprende anche diversi elementi complementari, ovvero vacanze, shopping, ristorazione, benessere e pagamenti, in cui le Asia Miles sono la valuta da guadagnare e utilizzare per questi pilastri.

“La nostra evoluzione in Cathay segna un nuovo entusiasmante capitolo nella nostra storia e riflette la nostra rinnovata attenzione al cliente e la nostra determinazione a realizzare la nostra visione di diventare uno dei più grandi marchi di servizi al mondo”, ha evidenziato l’amministratore delegato Roland Lam.



In occasione dell’arrivo ufficiale di Cathay, il brand lancia anche “Feels Good To Move”, la prima campagna globale in tre anni che si ispira allo scopo del marchio di far progredire le persone nella vita. Ogni contenuto della campagna vuole essere infatti un invito irresistibile a muoversi e una celebrazione di questo bisogno innato dell’umanità, che esiste nelle persone fin dai primi istanti di vita. In Italia, la campagna multicanale integrata – che avrà il claim “È bello muoversi” – dal 19 settembre è on air su social media, piattaforme digitali e OHH, e durerà fino alla fine di novembre.