Airbus, parte il tour dell’A321Xlr: i test in diretta web

Una serie di voli tecnici che saranno anche un vero e proprio 'tour commerciale' per il nuovo A321Xlr, l'aereo a corridoio singolo per il lungo raggio.

Come riporta preferente.com il volo di test necessario per la certificazione potrà essere seguito 'in diretta' con un sito web realizzato da Airbus proprio a questo scopo.



In totale si tratterà di 15 voli operati in 10 giorni, con tratte sia brevi che di maggiore durata, in diverse condizioni. La diretta web sarà realizzata con lo scopo di mostrare al pubblico le potenzialità del nuovo aeromobile, che sta già facendo ottenere un buon riscontro commerciale.



Nella primavera del prossimo anno dovrebbero iniziare le consegne.