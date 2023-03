Airbus: nel terzo trimestre 2024 il debutto dell’A321 XLR

C’è una data per il debutto dell’A321 XLR, l’aereo con cui Airbus promette di rivoluzionare il lungo raggio. Il costruttore europeo ha stimato l’entrata in servizio del nuovo aeromobile per il terzo trimestre del 2024, tra i mesi di aprile e giugno.

Per raggiungere l’obiettivo, però, dovrà essere completato l’iter di certificazione.



Attualmente, riporta preferente.com, l’azienda ha tre prototipi in fase di test e gli enti certificatori europei e statunitensi (Easa e Faa) hanno richiesto a Airbus di apportare modifiche al serbatoio centrale, al fine di ridurre al minimo il rischio di incendio in caso di incidente.



Una volta in servizio, l’A321 XLR garantirà un’autonomia di 8.700 chilometri e un maggior risparmio di carburante rispetto all’A350 e all’A380.