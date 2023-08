Emirates rafforza l'accordo di interlinea con Philippine Airlines

Prosegue la politica di accordi commerciali di Emirates, che dopo l'ampliamento della partnership di codeshare con Air Canada, ha deciso anche di rafforzare l’accordo di interlinea con Philippine Airlines, consentendo ai suoi passeggeri di accedere ai punti nazionali del network di Philippine Airlines via Cebu e Clark.

L’accordo si aggiunge ai collegamenti di interlinea precedentemente annunciati via Manila. Coprendo tutti e tre i gateway delle Filippine serviti da Emirates - Manila, Cebu e Clark - questa espansione della partnership fornirà ai passeggeri una connettività senza interruzioni per raggiungere un numero maggiore di destinazioni nelle Filippine utilizzando un unico biglietto.



I passeggeri di Philippine Airlines potranno beneficiare dell'accordo d'interlinea rafforzato e prenotare i voli operati da Emirates per Amman, Birmingham, Città del Capo, Dammam, Dublino, Lisbona, Manchester, Muscat e Riyadh via Dubai. La compagnia di bandiera filippina effettua voli giornalieri tra Manila e Dubai, consentendo collegamenti continui con città in Europa, Africa e altre parti del Medioriente.