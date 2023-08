Emirates a quota 20mila membri dello staff di bordo, il recruiting continua

Ha superato il traguardo di 20mila addetti il totale del personale di bordo di Emirates, che tuttavia non intende frenare il processo di assunzioni ma, anzi, continua a organizzare appuntamenti di recruiting in tutto il mondo.

Dal 2022 la compagnia ha ospitato eventi per le assunzioni in 340 città in totale, con l’obiettivo di rispecchiare realmente la diversità del suo team di bordo - che ha sede a Dubai e oggi rappresenta più di 140 nazionalità e 130 lingue parlate - e delle destinazioni del network.



Parte di una storia di crescita

Molti membri dell'equipaggio sono stati a lungo parte della storia di crescita di Emirates, con oltre 4.000 persone che hanno prestato servizio tra i 5 e i 9 anni; quasi 3.000 che hanno lavorato nel vettore tra i 10 e i 14 anni; oltre 1.500 membri dell'equipaggio che hanno prestato servizio tra i 15 e i 19 anni; e circa 400 membri dell'equipaggio che hanno tagliato il traguardo dei 20 anni di servizio. Tre membri dell'equipaggio lavorano per la compagnia aerea da oltre 30 anni.



La carriera

Le opportunità di avanzamento di carriera includono il passaggio a una cabina superiore, la nomina a supervisore di cabina, addestratore o commissario di bordo. Oggi la compagnia aerea ha più di 1.100 capocabina che sono saliti dai ranghi dell'equipaggio di cabina junior, dopo aver completato una formazione e valutazioni rigorose.



I membri dello staff hanno anche accesso ai più recenti programmi di formazione, ai corsi di LinkedIn e all'opportunità di candidarsi alle offerte di lavoro interne del Gruppo Emirates. Tutti i nuovi membri dell'equipaggio di cabina seguono un'intensa formazione di 8 settimane sui più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella struttura di Emirates a Dubai. Per gli aspiranti membri dell’equipaggio, l'opportunità di entrare a far parte di Emirates è a un solo evento di reclutamento.



Per saperne di più sui requisiti, i benefit, il programma di formazione, il calendario globale degli eventi di reclutamento e per candidarsi, basta visitare la pagina Emirates Cabin Crew careers.