Ryanair contro l'aumento delle fee aeroportuali in Spagna

Ryanair dichiara guerra all'aumento dei costi aeroportuali in Spagna proposti da Aena (proprietaria di diversi scali iberici).

Il vettore low cost ha annunciato di aver presentato un ricorso contro l'incremento delle tasse. Come riporta travelmole.com, Aena ha previsto di aumentare le fee nonostante una sentenza del governo spagnolo del 2021 che impone un congelamento delle tariffe per cinque anni: questa è infatti l'argomentazione portata da Ryanair a proprio favore.



Secondo la compagnia l'incremento previsto metterebbe a rischio la crescita del vettore stesso in Spagna.