Ryanair, nuova base a Copenhagen

E' in programma per il prossimo dicembre l'apertura della nuova base Ryanair a Copenhagen. Si tratta della seconda base danese per il vettore dopo quella di Bullbind; inoltre opera voli su Aalborg e Aarhus.

In un primo momento, come precisa travelmole.com, la low cost baserà due aerei, creando fino a 100 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.



Attualmente Ryanair opera 20 rotte su Copenhagen, trasportando 2,3 milioni di passeggeri all'anno sui voli da e per lo scalo. Con l'apertura della base il vettore programma di lanciare nuovi voli per Dusseldorf, Faro, Parigi e Varsavia. Inoltre aumenterà le frequenze su Danzica e Cracovia. Secondo le previsioni il traffico annuale dovrebbe aumentare fino a sfiorare i 3 milioni di passeggeri.