Eurowings Discover cambia nome: il brand Lh diventa Discover Airlines

E’ in arrivo un cambio di nome per Eurowings Discover, uno dei brand del Gruppo Lufthansa. La sussidiaria del colosso tedesco si appresta infatti a prendere la denominazione di Discover Airlines.

Secondo quanto anticipato da Fvw, la decisione incontrerebbe il favore del ceo Jens Bischof, che considera la mossa importante per distinguere meglio il prodotto agli occhi dei clienti.



Come noto l’attuale Eurowings Discover era stata creata quale prodotto per il lungo raggio low cost, mentre Eurowings si occupava delle tratte europee. Differenziazione che sarà mantenuta, con Discover che continuerà a operare dagli scali di Francoforte e Monaco con feederaggio sulle rotte più tipicamente leisure.