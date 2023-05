Volotea ed Eurowings, accordo commerciale: 150 rotte sui due siti

Sono 150 le rotte in vendita da oggi sui due siti web di Volotea ed Eurowings, grazie all’accordo commerciale siglato tra i due vettori. L’intesa prevede l’inserimento online di biglietti per 104 rotte operate da Eurowings e 46 da Volotea, una mossa resa possibile dal fatto che i network delle due compagnie non si sovrappongono.

“Questo – commenta Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - è un passo importante nei nostri piani di crescita in Europa. L’accordo rappresenta un’autentica opportunità per Volotea di offrire a un numero ancora maggiore di clienti voli non-stop a prezzi accessibili, per esplorare nuove destinazioni attraverso il nostro ampio network".



Le novità

Tra i voli disponibili sono presenti 8 nuovi collegamenti operati da Volotea, da fine maggio o metà ottobre, tra gli aeroporti tedeschi di Berlino, Düsseldorf, Amburgo e Stoccarda direttamente con città francesi e italiane. Saranno raggiungibili senza scalo dalla Germania anche Bordeaux, Lione, Nantes, Firenze e Verona.



“La partnership con Volotea - aggiunge Jens Bischof, ceo di Eurowings - è un'altra pietra miliare sulla strada del rafforzamento del concetto di Euro presente nel marchio Eurowings. A partire da ora i nostri clienti potranno beneficiare di una gamma molto più ampia di voli low cost e a prezzi convenienti diretti in Europa. Stiamo inoltre rafforzando in modo significativo le opportunità di vendita, in particolare nell'Europa meridionale".