Emirates e Air Canada rafforzano la partnership, i vantaggi per i passeggeri

Air Canada ha annunciato il rafforzamento dell’accordo con Emirates con il trasferimento, a partire da oggi, delle sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai, che è già la base di Emirates. Questo passo in avanti nella cooperazione potrebbe porre la basi per l’ingresso del vettore di Dubai in Star Alliance.

La coesistenza dei due vettori in uno dei terminal più importanti del mondo migliorerà in modo significativo l’esperienza di dei passeggeri. I clienti Air Canada in transito a Dubai nei loro voli tra le Americhe e il Medioriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l’Africa con Emirates potranno cambiare aereo senza problemi all’interno dello stesso terminal.



Inoltre i passeggeri premium di Air Canada, spiega eTurboNews, in arrivo o in coincidenza con i voli Emirates potranno accedere alle lounge Emirates a Dubai.



Da novembre 2022 i due vettori hanno ampliato i loro accordi di codeshare a 42 rotte, migliorando la partnership anche sul fronte della fidelizzazione della clientela, che ora può guadagnare e riscattare punti con entrambe le compagnie aeree. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con la compagnia gemella di Emirates, flydubai.