Lo strano caso del Canada, escluso dalla lista dei viaggi consentiti ai cinesi

E' ormai noto che il Governo cinese abbia allargato molto le maglie per il turismo dopo la rigidissima stretta durante la pandemia, consentendo ormai ai prorpi cittadini tour di gruppo in 138 Paesi. Ma in questa lista c'è un grande assente: il Canada.

Le recenti modifiche alle regole hanno infatti ampliato il ventaglio delle destinazioni consentite ai cinesi, introducendo mete come Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Ma il Canada è rimasto fuori.



Secondo travelmole.com le ragioni sarebbero principalmente politiche e risalirebbero all'arresto, proprio in Canada, di un dirigente Huawei nel 2018. Il contrasto tra i due Paesi ha portato anche a espulsioni diplomatiche.