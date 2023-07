Arrivano i cinesi sull’aeroporto di Malpensa. Fra settembre e ottobre due vettori del Dragone inizieranno le loro operazioni sullo scalo, con due voli inediti che andranno ad arricchire le rotte collegate dall’aeroporto.

La prima a debuttare sarà Hainan Airlines. La compagnia aerea con sede ad Haikou metterà in vendita dal 15 luglio i biglietti su Shenzhen che sarà servita con un bisettimanale, operato il mercoledì e il sabato, secondo quanto riporta Malpensa24. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre.



Il 30 ottobre sarà invece la volta di Juneyao Air che servirà Zhengzhou con un un B787-900 configurato a 324 posti. Anche questo volo sarà bisettimanale.



La compagnia aerea privata di Shanghai aveva già fatto la sua comparsa sulle piste di Malpensa nel periodo più duro della pandemia, servendo sia i ponti sanitari per il trasporto di Dpi e materiale medico sia i numerosi voli di rimpatrio da e per la Cina.