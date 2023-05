“Domani aprirà un nuovo aeroporto”, Giuseppe Sala, sindaco di Milano ha salutato così l’inaugurazione del Terminal 2 di Malpensa. Struttura chiusa nel giugno del 2020 in piena pandemia che ritorna ad essere la casa di easyJet. “Ci siamo ripresi gli spazi per fare funzionare questo aeroporto che riesce a superare tutte le difficoltà e resta un punto di riferimento unico per il Paese”, ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.



Apertura strategica

“Si tratta di una riapertura strategica nel momento di maggiore ripresa ha invece sottolineato l'amministratore delegato della Sea Armando Brunini -. Ci aspettavano un'estate tonica e non ci siamo sbagliati. Il lungo raggio sta registrando un balzo del 40% del traffico rispetto al ’22 ben oltre le previsioni. Oggi salutiamo il nuovo con il guscio vecchio e lo stile vintage, ma capace di offrire efficienza e funzionalità uniche”.

Ritorna invece a parlare di musica rock Pierluigi Di Palma, presidente Enac, che a Mxp ha ricordato di aver scritto lo storico decreto per l’apertura dell’hub lombardo. Un progetto altamente sfidante che negli anni ha dovuto rialzarsi più volte. “Penso che riaprire il T2 sia molto sfidante – ha aggiunto Di Palma –. Si tratta di un investimento pesante che arriva nel momento della ripresa rock che avevo auspicato nei mesi scorsi”.



Le prime cifre

La struttura torna quindi operativa con un look rinnovato e - secondo le prime anticipazioni - domani, nel giorno di riapertura, saranno oltre 20mila i passeggeri easyJet a transitare nel Terminal 2. La linea aerea intende basare a Malpensa 23 aerei per riconfermare la struttura lombarda come principale hub in Europa Continentale. Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet, da Malpensa ha annunciato che durante l’estate “prevediamo di fare transitare quasi 5 milioni di pax, tornando ai livelli pre-Covid”. (r.v.)