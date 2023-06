Torna d’attualità l’interessamento del Gruppo Msc nei confronti di Italo, la compagnia ferroviaria che il fondo Global Infrastructure Partners avrebbe messo sul mercato a 5 anni dall’investimenti di due miliardi di euro avvenuto nel 2018.

Secondo le ultime indiscrezioni di Bloomberg, riportate da La Stampa, i due soggetti sarebbero in una fase di trattativa in esclusiva con la famiglia Aponte seriamente intenzionata a mettere un piede anche nel trasporto ferroviario per ampliare il raggio d’azione.



Le anticipazioni

I rumors sull’argomento erano emersi già qualche mese fa dopo che Msc aveva deciso di abbandonare la pista di Ita Airways in cordata con Lufthansa, ma da allora non sono mai arrivate conferme e smentite dal gruppo attivo nello shipping.



Per quanto riguarda il valore dell’operazione, le indiscrezioni indicano l’obiettivo di Gip intorno ai 4 miliardi di euro, per capitalizzare al massimo l’investimento.