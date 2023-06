Svizzera, Gianluigi Aponte guida la classifica dei più ricchi

Gianluigi Aponte (nella foto) si conferma l’uomo più ricco di tutta la Svizzera.

A certificarlo è la classifica stilata da Forbes, che vede il fondatore e patron del Gruppo Msc al primo posto con un patrimonio stimato in oltre 31 miliardi di dollari.



Come riporta Shipmag, Aponte precede di molte lunghezze Ernesto Bertarelli, miliardario di origini italiane che si ferma a poco più di 9 miliardi.



Al terzo posto della classifica Ivan Glasenberg, con un patrimonio di 9 miliardi di dollari: nato in Sudafrica e diventato svizzero solo nel 2011, dal 2002 al 2021 è stato ceo di Glencore, il più grande trader di materie prime al mondo.