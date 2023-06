Un nuovo vettore per l'India: arriva JettWings Airways

Dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno JettWings Airways, una nuova compagnia aerea regionale indiana che inizalmente opererà con due Embraer.

Secondo i piani, il vettore dovrebbe ottenere il certificato di operatore aere entro settembre. I voli, evidenzia travelmole.com, prenderanno il via poco dopo.



Il progetto prevede il lancio di 16 rotte regionali al massimo entro la fine del 2023, con un'attenzione particolare per gli scali minori del Nord-Est del Paese. In futuro dovrebbe guardare anche ai collegamenti su Lucknow, Calcutta e Gorakhpur. Il pareggio di bilancio dovrebbe essere raggiunto nel giro di tre anni.