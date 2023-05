Flixbus sbarca in India: prime corse nel 2024

Flixbus alla conquista dell’India. L’operatore di bus a lunga percorrenza si appresta ad esportare il suo modello di business in uno dei maggiori mercati per i viaggi su gomma. Il lancio delle prime corse è previsto per il 2024.

“Siamo felici di annunciare che l’India sarà il 42° Paese a entrare nella nostra rete internazionale. Il nostro obiettivo è quello di offrire a chiunque soluzioni di viaggio sostenibili e per tutte le tasche, e in India vi è una domanda significativa in tal senso. – ha affermato André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix (nella foto) – Confidiamo che il nostro modello di business unico, basato sulla collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio e l’uso sapiente della tecnologia in campo di pianificazione, servizio operativo e pricing, ci consentirà di rispondere al meglio alle esigenze del mercato indiano. La forte attenzione agli aspetti di sicurezza e all’uniformità degli standard qualitativi ci permetterà di costruire la rete di viaggi in autobus più competitiva della regione. Vogliamo investire in modo sostanziale in questo territorio e creare posti di lavoro a livello locale, e puntiamo alla leadership di mercato”.



I piani in Italia

Parallelamente, sul mercato italiano, l’operatore continua a lavorare per consolidare la rete nazionale e ha in serbo un progetto per incrementare la connettività da e verso i piccoli centri nel Sud Italia. Il piano - ha spiegato di recente da Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia, intervenendo a Napoli alla tavola rotonda ‘Meridione: accessibilità e sviluppo di una mobilità collettiva sostenibile’ - sarà focalizzato “sul potenziamento delle connessioni all’interno dei territori regionali con lo sviluppo di hub di collegamento in grado di veicolare i flussi di persone fra le grandi città e i piccoli centri. Questo ci permetterà, da un lato, di supportare lo sviluppo di aree meno collegate per mezzo di nuovi arrivi e, dall’altro, agevolare le partenze verso l’Europa”.