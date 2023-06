Amadeus investe in Caphenia, per produrre il carburante sostenibile per gli aerei

Amadeus sceglie di investire nel settore del Saf, il carburante sostenibile per l'aviazione. La società ha infatti acquisito una quota di minoranza in Caphenia, un futuro produttore di gas sintetico che ha sviluppato un approccio innovativo per produrre Saf in modo più accessibile e scalabile.

La decisione è parte di un più ampio commitment da parte di Amadeus per sostenere il settore nel suo percorso verso viaggi sostenibili. L'investimento permetterà ad Amadeus di avere una maggiore visibilità sulle sfide legate al settore Saf, consentendo all'azienda di esplorare in modo più approfondito il ruolo che può svolgere in questo tassello chiave nel percorso del settore verso il net zero entro il 2050.



"In Amadeus siamo fortemente motivati a favorire la transizione al viaggio sostenibile – spiega Suzanna Chiu, head of ventures di Amadeus -. Monitoriamo le tendenze e gli sviluppi del settore per determinare i modi più efficaci per realizzare questa missione e siamo lieti di aver intrapreso oggi questa strada con un investimento in una azienda Saf innovativa. Questa acquisizione rappresenta un passo in avanti nella nostra strategia di sostenibilità, in un'ottica diversa della catena del valore del settore.”