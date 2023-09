Amadeus migliora scalabilità, flessibilità ed efficienza operativa con Rise with Sap

Amadeus ha portato con successo la sua principale infrastruttura software Sap sul cloud attraverso la soluzione Rise with Sap. Utilizzando Rise with Sap S/4HANA Cloud, private edition, Amadeus ha trasformato i propri processi interni nel cloud con Microsoft Azure con l’obiettivo di migliorare la resilienza operativa e trasformare le proprie operation in un modello basato sul cloud. L’approccio semplificato di Rise with Sap, che fornisce un’offerta commerciale e un contratto per infrastrutture, servizi e licenze unici, aiuta a salvaguardare l’efficienza operativa di Amadeus.

Con l’accesso esclusivo agli ultimi aggiornamenti, sviluppi e soluzioni specifiche di settore, Amadeus sarà in grado di aumentare scalabilità, flessibilità ed efficienza continuando a innovare ulteriormente nel passaggio a un modello operativo cloud.



“In Amadeus, ci impegniamo a utilizzare la tecnologia per creare esperienze migliori per i viaggiatori. Abbiamo scelto Rise with Sap perché la tecnologia cloud è ora in grado di offrire un livello di servizio migliore - ha dichiarato Santiago Franco, chief information officer Amadeus -. E siamo certi che la nostra decisione migliorerà la nostra efficienza operativa, promuoverà l’innovazione e, in ultima analisi, migliorerà i nostri processi interni".



“Spostando le sue attività sul cloud con Sap, Amadeus si mette in una posizione privilegiata per portare il successo a un nuovo livello, e siamo lieti di sostenere l’azienda nel suo percorso di trasformazione - ha dichiarato Scott Russell, membro dell’executive board di Sap Se e alla guida dell’organizzazione customer success -. Siamo orgogliosi che Amadeus stia sfruttando Rise with Sap per snellire i processi aziendali interni, il che li aiuterà ad essere più efficienti e produttivi, accelerando la loro crescita e il successo”.