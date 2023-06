La nuvola arancione a Malpensa

Da anni sgomita e non si arrende a fare da secondo a Ryanair. easyjet domina il Terminal 2 di Malpensa e promette nuove rotte in partenza dallo scalo lombardo. Volumi importanti, come sottolineato a più riprese anche da Armando Brunini, il ceo di Sea. Ma nello schacchiere italiano al momento easyjet rimane ancora distante dalla vorace Ryanair.

Gli irlandesi sul fronte del servizio sono infatti scavalcati dalla linea aerea arancione, mentre per struttura, costi e risultati battono tutti. La macchina da guerra messa in piedi da Michael O’Leary ha infatti superato di slancio la crisi post pandemia e macina utili. I competitor faticano invece molto di più, ma easyjet ha dato prova di coraggio riconfermando l’investimento sul T2. “Prevediamo di far transitare solo questa estate 5 milioni di pax a Malpensa - ha detto il country manager di easyjet Lorenzo Lagorio -. Dopo 25 anni siamo ancora determinati a riconfermare l’impegno”.