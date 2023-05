Moby, riprendono i collegamenti da Genova su Olbia e da Livorno su Bastia

Ripartono le linee estive di Moby. La compagnia ha annunciato che domani, 18 maggio, tornerà a operare la rotta Genova-Olbia-Genova, che vedrà impegnate quattro unità: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea. Lo schedule comprende fino a 6 partenze quotidiane (sia diurne che notturne), tra andata e ritorno, e la tratta sarà operata fino al 22 ottobre.

Sempre da domani, 18 maggio (e fino al 22 ottobre), le navi di Moby solcheranno la rotta Livorno-Bastia-Livorno. Sono previsti viaggi diurni con partenze tutti i giorni da Livorno al mattino e da Bastia al pomeriggio.



Dal prossimo 25 maggio e fino al primo ottobre sarà operata invece la Genova-Bastia-Genova, con partenze quotidiane e viaggio di andata notturno e di ritorno diurno. A metà agosto gli orari si invertiranno, con i viaggi in partenza da Genova operati di giorno e quelli in partenza da Bastia operati di notte. "La linea sarà ulteriormente rafforzata nei week-end di luglio ed agosto, con partenze diurne veloci da Genova con Moby Aki e Moby Wonder", si legge nella nota.



Inoltre sulla linea Livorno-Olbia-Livorno arriva Moby Fantasy, il traghetto più grande del mondo che si propone al pubblico con standard e servzi da nave da crociera.