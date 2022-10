Moby-Tirrenia, aperte le vendite per il 2023: tutte le rotte in programma

Sono già iniziate le vendite per la programmazione del 2023 di Moby, Tirrenia e Toremar. Il gruppo gioca d’anticipo per l’anno che sarà contrassegnato dal debutto della Fantasy e della Legacy le due nuove ammiraglie oltre che le navi più grandi al mondo per il segmento.

Le due unità saranno impiegate sulla Livorno-Olbia-Livorno, la linea operativa tutto l’anno con 4 partenze al giorno, una diurna e una notturna in entrambe le direzioni. Debutterà invece il 18 maggio la tratta su Genova da Olbia, che resterà attiva fino al 22 ottobre e che nel periodo tra fine luglio e inizio settembre potrà contare su 6 partenze al giorno.



Conferme per la Civitavecchia-Olbia e la Genova-Porto Torres con operatività tutto l’anno così come la Napoli-Palermo, mentre dal 2 giugno al 10 settembre ci sarà anche l’opzione della Piombino-Olbia. Per la Corsica le linee Livorno-Bastia e Genova-Bastia avranno una stagionalità molto ampia.