Flydubai sposta il volo su Dubai da Cagliari a Olbia

Prenotazioni sotto le attese, e il volo per Dubai passa dallo scalo di Cagliari a quello di Olbia. Come riporta Il Sole 24Ore, la decisione è stata assunta dalle due società di gestione degli scali aeroportuali sardi Sogaer e Geasar, che hanno voluto garantire i voli, facendo partire Flydubai da Olbia.

“Nonostante gli sforzi compiuti dallo scalo cagliaritano - dice nella nota congiunta sottoscritta dalle due società di gestione -, il vettore emiratino ha riscontrato un andamento delle prenotazioni non in linea con le aspettative e ha valutato la cancellazione dei voli da e per l’isola”.



Quindi, “Per non privare i passeggeri in partenza e in arrivo in Sardegna dell’opportunità di sfruttare l’ampio network di Flydubai che, anche in virtù dell’accordo di code sharing con la compagnia Emirates, offre collegamenti con le mete mondiali più ambite, si è avviato un tavolo di confronto tra gli aeroporti di Cagliari e di Olbia consentendo di mantenere la Sardegna nel network di Flydubai”.



La soluzione, come sottolineano Sogaer e Geasar, fa emergere anche la necessità per il sistema aeroportuale aereo di avere un sistema forte.