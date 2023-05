flydubai cresce in Italia: aumentano i voli su Napoli

flydubai rafforza la presenza sull’Italia aumentando il numero di voli da Napoli. La rotta, avviata nel 2019, avrà dal prossimo 4 giugno un nuovo operativo.

Il nuovo operativo

Dal 4 al 18 giugno il volo verrà operato 5 volte a settimana; dal 19 giugno al 31 agosto diventerà giornaliero per tornare ad essere operato 5 volte a settimana dal 1 settembre al 29 ottobre. Dal 30 ottobre tornerà ad essere giornaliero.



I voli permetteranno ai passeggeri in partenza da Napoli di raggiungere, in coincidenza via Dubai, le 120 destinazioni del network di flydubai, tra cui alcune tra le più popolari mete di vacanza, come Maldive, Tanzania, Sri Lanka e Thailandia flydubai ha creato una rete di 120 destinazioni servite da una flotta di 76 aerei.