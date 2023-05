Virgin Galactic ci riprova: da giugno i voli turistici nello spazio

Virgin Galactic è pronta a portare i turisti nello spazio. A due anni di distanza dal primo viaggio suborbitale, la società di Sir Richard Branson ha annunciato l’inizio voli commerciali nel mese di giugno.

In previsione dell’avvio delle operazioni, riporta TravelMole, la compagnia effettuerà questo mese un volo test con un equipaggio composto da 4 dipendenti Virgin.



La notizia arriva a sorpresa, pochi giorni dopo l’amara intervista rilasciata da Branson alla Bbc, in cui il magnate britannico ha parlato delle difficoltà a cui ha dovuto far fronte il Gruppo Virgin dopo la pandemia.



Una situazione che ha riguardato anche Virgin Galactic, che nel primo trimestre del 2023 ha registrato una perdita di oltre 159 milioni di dollari.



Con l’operazione Virgin Galactic confida nel rilancio, nonché nella riconquista della fiducia dei suoi clienti. Per i voli suborbitali, il vettore ha già venduto, infatti, oltre 800 biglietti al prezzo di oltre 200mila dollari ciascuno.