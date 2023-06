Virgin Galactic, completata la missione con l’Aeronautica Militare: secondo volo ad agosto

Missione compiuta. Il primo volo commerciale ‘Galactic 01’ di Virgin Galactic è stato completato con successo. A bordo 13 esperimenti e un equipaggio di 3 membri facenti parte dell’Aeronautica Militare italiana e del Consiglio Nazione delle Ricerche.

"Oggi il nostro team è riuscito a portare nello spazio sei persone e più di una dozzina di esperimenti con VSS Unity, il nostro laboratorio scientifico suborbitale – ha spiegato in una nota Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic -. Questo storico volo è stato il nostro primo volo commerciale e la nostra prima missione di ricerca, inaugurando una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per passeggeri e ricercatori privati".



Seconda missione ad agosto

La riuscita della missione è di buon auspicio per la seconda – ‘Galactic 02’ – prevista per agosto. “Il nostro primo volo spaziale con astronauti privati – ha precisato Colglazie - e ci aspettiamo che VSS Unity continui con missioni spaziali mensili mentre lavoriamo contemporaneamente per accrescere la nostra futura flotta di astronavi per un pubblico globale".



"Sono molto orgoglioso di aver partecipato a questa storica missione – ha commentato il colonnello Walter Villadei, dell’Aeronautica Militare, comandante della missione -. Galactic 01 è il primo volo suborbitale commerciale di ricerca in Italia, un risultato straordinario reso possibile grazie alla lunga collaborazione tra l'Aeronautica Militare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nell'anno del centenario di entrambe le istituzioni italiane, voliamo verso il punto più alto della nostra storia. Questa collaborazione innovativa proietta l'Italia nella nuova era del volo spaziale commerciale come apripista, promuovendo l'innovazione e aprendo la strada a ulteriori miglioramenti tecnologici in questo dominio strategico. Insieme, e in collaborazione con Virgin Galactic, abbiamo creato un precedente per le imprese future e le infinite possibilità che ci attendono".