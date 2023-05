Ryanair: ufficiale l'ordine a Boeing, fino a 300 B737 Max 10

E’ stato ufficializzato l’ordine di nuovi aerei da parte di Ryanair. Il vettore low cost ha siglato l’intesa con Boeing che prevede 150 B737 Max 10 in ordine fermo e un’opzione per altri 150 da confermare in seconda battuta. Il tutto per un controvalore superiore ai 40 miliardi di dollari.

I nuovi aerei avranno una configurazione che consentiranno alla compagnia di alzare ulteriormente il numero di sedili disponibili, portandoli a 228, per ottimizzare ancora i costi. “I posti extra, il minor consumo di carburante e i prezzi degli aeromobili più competitivi supportati dal nostro solido bilancio – commenta il ceo Michael O’Leary (nella foto), amplieranno il divario di costo tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti dell'UE per molti anni a venire, rendendo il Boeing Max-10 l'ordine di aeromobili in crescita ideale per Ryanair, i nostri passeggeri, le nostre persone e i nostri azionisti”.



Contando anche gli ordini precedenti, si legge su Simpleflying, sono oltre 500 gli aerei in ordine da parte di Ryanair, che a questo punto innalza l’asticella degli obiettivi sul traffico generato portandola a 300 milioni di passeggeri annui per il 2034.