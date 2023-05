Lufthansa: la carta di credito Miles & More arriva in Italia

Arriva in Italia grazie alla collaborazione con Advanzia Bank la carta Miles & More Mastercard Gold di Lufthansa.

Anche i clienti del Belpaese dunque potranno ottenere la carta di credito che consente di accumulare miglia premio extra oltre a fornire vantaggi come l'assicurazione di viaggio.



“La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti" spiega Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH. Che aggiunge: "I titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera”.



I possessori della carta inoltre accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta stessa.



“L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group - Gabriella Galantis, senior director sales southern Europe di Lufthansa Group - : voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto”.