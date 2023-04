di Amina D'Addario

Lufthansa è determinata a chiudere la trattativa con Ita Airways e il fatto che abbia chiesto di spostare la deadline al 12 maggio “è un segnale positivo” che “dimostra la volontà della compagnia tedesca di finalizzare l’accordo”. Ad assicurare che le intenzioni dei manager di Lh non sono cambiate è stato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, a margine della presentazione di Fco Connect.

"Non sono 15 giorni che cambiano la trattativa. Sono 15 giorni che viviamo non come una richiesta dilatoria, ma al contrario come una richiesta di ulteriore verifica di elementi essenziali. Quindi - ha proseguito Bignami - siamo ben lieti di concederli nel momento in cui c’è la volontà di chiudere positivamente visto che Lufthansa lo ha detto in maniera chiara”.



Nonostante la richiesta di tempi supplementari non debba destare preoccupazioni, Bignami si è però detto consapevole che “questo tempo ha un costo anche a livello aziendale. Poi - ha aggiunto - ci sarà anche il vaglio della Commissione europea, che immaginiamo sarà attento, e tutto ciò comporta tempo che è denaro".