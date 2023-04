A differenza delle passate edizioni di Alitalia, Ita Airways, la sua erede, non brucia più risorse ed è una compagnia che "fa cassa". Lo ha sostenuto con forza il ceo Fabio Lazzerini in occasione dell'evento organizzato dall'aviolinea al Leonardo da Vinci per presentare il nuovo A320neo dedicato alla campionessa Carolina Kostner, la nuova Hangar Lounge al Terminal 1 e l'introduzione ufficiale delle divise firmate da Brunello Cucinelli.

Risultato “storico”

Lazzerini ha voluto ribadire che dal punto di vista dei conti il vettore è uscito dalle turbolenze: "Nel primo trimestre, quello invernale più complicato da gestire, abbiamo chiuso con 402 milioni in cassa a fronte dei 424 milioni del 2022. Abbiamo avuto spese eccezionali pari a 30 milioni per le consegne di nuovi aerei e, se non avessimo avuto questo esborso, oggi avremmo registrato 8 milioni in più. In sostanza oggi Ita ha 80 mila euro positivi di cassa al giorno invece dei soliti numeri negativi che ogni tanto si leggono".

Un risultato storico, secondo Lazzerini, ottenuto "contando solo sulle nostre forze".

"Anche dopo la decisione di andare avanti nella trattativa con Lufthansa, stiamo fondamentalmente lavorando da soli” precisa il manager.



