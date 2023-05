“Abbiamo ancora tante cose da mettere a posto, però le prospettive sono decisamente buone”. Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, analizza così il momento della compagnia, pronta a cavalcare un’onda della ripresa che appare evidente e che in Italia dovrebbe portare a fine anno a numeri ormai vicinissimi a quelli del 2019.

I primi traguardi

Durante un evento organizzato da Il Sole 24 Ore, il manager evidenzia con orgoglio come forse per la prima volta il vettore di bandiera stia riuscendo a mettersi in scia con il resto del mercato. “Il primo trimestre abbiamo chiuso con numeri decisamente migliori rispetto al budget, intorno al 18% in più – ha spiegato a Borsa Italiana -. E il secondo trimestre sarà anch’esso con un miglioramento compreso tra il 17 e il 18%”.



Focus long haul

Forte incremento dei ricavi, quindi, ma anche una progressione verso la redditività grazie a un buon apporto da parte del segmento premium, in particolare per quanto riguarda i collegamenti a lungo raggio. Lungo raggio che continuerà a rimanere il focus per lo sviluppo futuro del vettore nell’attesa del nuovo corso sotto il cappello di Lufthansa: “Il nostro lavoro è far funzionare l’hub di Fiumicino - conclude Lazzerini -, quindi portare passeggeri attraverso breve e medio raggio su Fco e da qui mandarli in giro per il mondo”.