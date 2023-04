Volotea, decolla domani per la prima volta il volo Olbia-Lille

Nuovo collegamento internazionale per la Costa Smeralda con Volotea. Decollerà per la prima volta domani, 21 aprile, la rotta che collegherà Olbia a Lille, in Francia.

Il volo sarà operato con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì e si va ad aggiungere al collegamento ripristinato lo scorso 14 aprile su Nantes (anche in questo caso con 2 decolli a settimana, ogni martedì e venerdì).



In totale, l'offerta della low cost su Olbia sale così a 28 collegamenti, di cui 14 sull'Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 fuori dai confini (Bordeaux, Deauville, Lione, Strasburgo, Nantes, Lille, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa, Nizza, Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia), piazzandosi al primo posto sullo scalo come numero di mete collegate.