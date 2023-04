Si prospetta una giornata ad alta tensione per la circolazione ferroviaria in Italia, in particolare per l’asse tra Nord e Sud. La causa dei problemi, destinati a durare per gran parte della giornata secondo le prime analisi, è stata il deragliamento di un convoglio di un treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello.

Attualmente, informa Trenitalia nell'ultimo aggiornamento, "la circolazione sulla linea AV Firenze-Bologna è in graduale ripresa, mentre permane sospesa nel nodo di Firenze. Ancora in corso l'intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso".



A questo link è possibile monitorare la situazione e verificare lo stato dei collegamenti, compresi quelli cancellati.