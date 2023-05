Treni: partono le indagini sui ripetuti incidenti in Toscana

Due incidenti in poche settimane che hanno tagliato l'Italia delle ferrovie in due, causando ritardi anche di diverse ore alle linee Alta velocità, oltre a altri eventi che hanno causato disagi alla circolazione dei convogli regionali. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie non ha potuto fare a meno di constatare il susseguirsi di eventi che hanno come epicentro la zona di Firenze e la Toscana.

Il deragliamento di ieri, giovedì, è infatti solo l'ultimo di una serie che inizia il 18 aprile scorso con il tamponamento di due treni all'Olmatello e che prosegue con l'incidente del 20 aprile, come ricostruire corriere.it. A questi si aggiunge l'incidente sfiorato il 3 febbraio per un treno carico di gpl che ha avuto problemi all'impianto frenante.



Eventi troppo ravvicinati per essere solo coincidenze. E ora le autorità vogliono verificare se gli incidenti non possano essere in qualche modo collegati.