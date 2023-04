Grimaldi Lines presenta le 'Professioni del mare'

E’ previsto per domani, giovedì 20 aprile alle 10 l’incontro che Grimaldi Lines dedica alle opportunità e le sfide create dalle 'Professioni del mare'.

Nell’ambito del Festival dei Giovani di Gaeta Francesca Marino (nella foto), passenger department manager di Grimaldi Lines, incontrerà gli studenti degli istituti tecnici nautici, turistici ed alberghieri per raccontare l’unicità e la complessità di una grande compagnia di navigazione, che trasporta passeggeri e merci verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia.



“La formazione delle nuove generazioni, l’orientamento al mondo del lavoro, la valorizzazione del loro talento sono per Grimaldi Lines priorità assolute – ha dichiarato Francesca Marino -. Per questo, da sempre, cerchiamo di supportare i giovani nel percorso che li porterà a diventare adulti responsabili, consapevoli delle loro scelte ed entusiasti del loro lavoro. A loro dedichiamo infatti il grande progetto Grimaldi Educa, che racchiude tutta la proposta di Pcto a bordo delle nostre navi, di viaggi con percorsi e laboratori di didattica e di viaggi di istruzione. Per chi invece inizia ad affacciarsi al mondo del lavoro prendendo in considerazione le professioni del mare, abbiamo un fitto programma di recruiting day in tutta Italia”.



Nel corso del suo intervento, Francesca Marino porrà inoltre l’accento sulla selezione attualmente in corso per 600 figure professionali in ogni settore del bordo (hotel, macchina e coperta) e sull’organizzazione dei recruiting day Grimaldi Lines in tutta Italia, ai quali è possibile iscriversi e partecipare liberamente.