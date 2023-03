Grimaldi Lines: la nave Europa Palace per la rotta Napoli-Cagliari-Palermo

E’ l’utilizzo della nave Europa Palace sulla rotta Napoli-Cagliari-Palermo una delle principali novità di Grimaldi Lines per il mercato del Centro-Sud Italia. Una nave che consentirà alla compagnia di trasportare fino a 1.800 passeggeri offrendo una gamma di servizi molto ampia.

“Nel mercato turistico del Centro-Sud Italia negli ultimi anni è cresciuta la richiesta di collegamenti marittimi per le due isole maggiori, in particolare per la Sardegna – sottolinea Francesca Marino (nella foto), passenger department manager -. Rileviamo inoltre un rinnovato interesse per le destinazioni internazionali quali la Grecia, che da sempre è interessata dai flussi turistici provenienti dalle regioni del Mezzogiorno”.



Sulla Sardegna la compagnia, che presenta i piani in occasione di Bmt in corso in questi giorni a Napoli, conferma anche per quest’anno le altre rotte già attive (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax e viceversa), mentre per la destinazione Sicilia, quella del 2023 sarà la prima stagione estiva per la linea Napoli-Palermo e viceversa, inaugurata ad ottobre 2022 e servita dalla nave Cruise Ausonia. Rotta che si affianca ai preesistenti collegamenti con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno.