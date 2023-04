Apre a Fiumicino la nuova area imbarchi al Terminal 1

Sei milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e di area Schengen. Sono quanti ospiterà il molo di 25mila metri quadrati completamente ristrutturato che Adr ha riaperto oggi al Terminal 1 di Fiumicino, a meno di un anno dall’inaugurazione dell’area di Imbarco A.



“Oggi - ha sottolineato l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone - celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l’apertura del molo A dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portato Fiumicino nell’élite globale come qualità del servizio”.



Il progetto di restyling di tutto il Terminal ha richiesto un investimento complessivo pari a 500 milioni di euro e prevede ancora l’apertura dell’ex area di imbarco C, prevista prima dell’estate, e la ristrutturazione dell’ex molo D, che sarà avviata nei prossimi mesi.



Nella nuova area d’imbarco sono previsti 12 nuovi loading bridges per l’imbarco diretto sull’aeromobile, 44 self-boarding gate, oltre a colonne digitali integrate nelle strutture. Nella zona arrivi è stato inoltre installato un nuovo sistema di smistamento valigie, con 3 nuovi nastri di riconsegna bagagli, che assicurano una capacità aggiuntiva di 3 milioni di passeggeri l’anno. A. D. A.