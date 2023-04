Fiumicino: Plaza Premium Group raddoppia le sue lounge

Seconda lounge all’aeroporto di Fiumicino per Plaza Premium Group, che ha inaugurato lo spazio di 400 mq al Terminal 1 – Area partenze Schengen.

La nuova lounge può accogliere fino a 76 ospiti ed è divisa in due zone separate e decorata con marmi ed elementi di legno naturale. È dotata di bagni con docce e, tra i servizi, mette a disposizione degli ospiti un buffet con una selezione di piatti internazionali preparati al momento. La lounge all’aeroporto Leonardo Da Vinci è l’ultima arrivata nel network globale di Plaza Premium Lounge, dopo le recenti aperture ad Adelaide, Kuala Lumpur, Giacarta, Orlando, Edimburgo, Cebu e Dubai; prossima apertura Nagoya, in Giappone. Gli ospiti possono ottenere l’accesso alle Plaza Premium Lounge in tutto il mondo con un unico pass.