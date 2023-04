JetBlue conferma Amsterdam come terza destinazione europea

Sarà l’aeroporto di Amsterdam Schiphol la terza destinazione europea di JetBlue. Dopo avere ottenuto gli slot e condotto una piccola battaglia con lo scalo olandese per poterli utilizzare, il vettore statunitense avvierà i collegamenti su New York a partire dalla tarda estate.

Amsterdam va così a unirsi a Londra e Parigi come prime tappe del piano di espansione nel Vecchio Continente, una direttrice che sembra non esaurirsi mai in termini di concorrenza.



Sull’Olanda JetBlue non offrirà solamente voli sulla Grande Mela: in una seconda fase, ancora da definire nei dettagli, verranno infatti avviati anche collegamenti su Boston, come anticipato da Simpleflying.