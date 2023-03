JetBlue lancia la rotta Parigi - New York

JetBlue ha messo in vendita i biglietti per la Parigi-New York. Si tratta, come riporta Preferente, di un nuovo concept che la low cost americana lancia su una terza rotta con l'Europa: voli con schieramento di prima classe in aereo a corridoio unico, tra le due sponde dell'Atlantico.

JetBlue opera già da Gatwick e Heathrow, a Londra, verso Boston e New York. Ora la compagnia apre la New York-Parigi.



I biglietti in vendita riguardano i voli in programma dal 29 giugno a bordo di aeromobili con 24 posti lusso e 114 in classe economica, ma con più comfort del solito.



La sfida è aperta: le rotte tra l'Europa e New York sono sature di offerte, ma l'americana è consapevole che il suo prodotto potrebbe funzionare bene. JetBlue aveva lanciato queste rotte durante il Covid, prima con grande cautela e ora, una volta avviate le operazioni su Londra, anche nel resto d’Europa.



In questo momento sta prendendo provvedimenti per ottenere slot a Schiphol.