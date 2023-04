Si aprono le due settimane che potrebbero (ma sarebbe meglio dire dovrebbero) cambiare le sorti di Ita Airways. Dopo il vertice dei giorni scorsi a Roma a cui ha preso parte il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i vertici di Ita e il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr, in questi giorni verranno limati gli ultimi dettagli per arrivare alla definizione dell’accordo.



La deadline

L’obiettivo dichiarato da tutti i soggetti in causa, come dichiarato all’indomani dell’incontro, è arrivare all’accordo definitivo entro il 24 aprile. Una data non casuale, visto che si tratta del giorno in cui decadrebbe l’esclusiva per le trattative con Lufthansa. Una deadline che consentirebbe di passare subito all’azione e lascerebbe la possibilità di un closing entro la fine dell’estate.

In ogni caso si respira un clima di deciso ottimismo e gli ultimi dettagli ruoterebbero intorno alla definizione del valore della compagnia italiana, valore sceso in seguito ai risultati economici, ma che il Governo punterebbe a non svalutare eccessivamente.