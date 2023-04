Ryanair contro Booking: la sfida in tribunale

Sfida tra colossi. Ryanair e Booking.com sono ai ferri corti e danno vita a un contenzioso che vede protagonisti due tra i maggiori (e più discussi) player del travel online.

A iniziare la sfida è stata Ryanair, come ricorda preferente.com quando nel 2020 ha avviato una battaglia contro Booking, accusando il sito di prenotazioni di 'copiare' le tariffe di Ryanair. Un contenzioso che ora la compagnia aerea starebbe rilanciando.



La mossa di Booking

Ma la piattaforma di prenotazioni non è rimasta a guardare. Booking ha infatti a sua volta chiamato in causa Ryanair in merito ad alcune mail inviate dalla compagnia ai propri clienti che, secondo la Ota, sarebbero lesive della dignità di Booking stessa.



Ryanair ha ribattuto affermando che le comunicazioni in questione non contenevano falsità.



Ma la battaglia a colpi di carte bollate va ancora avanti.