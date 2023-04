Saranno sei i Paesi europei che quest’anno vedranno una quota di mercato riservata ai voli low cost superiore al 50 per cento. E in questa speciale classifica l’Italia risulterebbe al momento in prima posizione, con uno share che si aggirerebbe intorno al 70 per cento.

L’analisi effettuata dal Corriere della Sera certificherebbe l’inarrestabile ascesa delle compagnie low fare nel Vecchio Continente, che si sono ormai impossessate delle tratte point to point a corto raggio consentendo ai viaggiatori di raggiungere destinazioni prima non servite direttamente.



Gli altri Paesi

Nella classifica dietro l’Italia si posizionano Polonia e Irlanda e a seguire Spagna, Regno Unito e Portogallo. Leggermente sotto la soglia del 50 per cento invece la Francia mentre la Germania, dove lo strapotere di Lufthansa non lascia scampo, raggiunge solo il 30 per cento e si piazza al penultimo posto davanti alla Finlandia.